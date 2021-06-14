حوادث
الاختلاس يورط رئيس جماعة بنصميم
أجل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، التحقيق تفصيليا مع رئيس جماعة بنصميم بإفران، من الاتحاد الاشتراكي، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى غاية صباح 26 يوليوز المقبل. وانتصبت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، طرفا مدنيا في الملف وانتدبت محاميا من هيأة فاس، للإنابة عنها، والتمسأكمل القراءة »
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