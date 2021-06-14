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“شعراء مسرحيون” في مراكش
لحظة شعرية وفنية شارك فيها مبدعون ومخرجون في أبي الفنون نظمت دار الشعر بمراكش، الجمعة الماضي، بمقر المركز الثقافي الداوديات فقرة جديدة من برنامجها “شعراء مسرحيون”، وهي لحظة شعرية وفنية استثنائية، التقى خلالها أبو الفنون بالشعر، بمشاركة الشاعر والمخرج المسرحي هشام عبد الوهاب والشاعر والمسرحي إدريس الطلبي والفنانة مريم لحلو.أكمل القراءة »
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