حوادث
حجز نصف طن من الشيرا
تسابق المصالح الأمنية بفاس، الزمن، لاعتقال سائقي سيارتين محملتين بنصف طن من مخدر الشيرا حجزتهما فجر أول أمس (السبت)، بعدما فرا إلى وجهة مجهولة بعد مباغتتهما في مدخل المدينة على الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بينها وتاونات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر “ديستي”. ورفعت عناصر الشرطة العلمية والتقنية بصماتأكمل القراءة »
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