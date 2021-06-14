مقالات الرأي
أخطاء كشفت الوجه العدائي لإسبانيا
محمد الهيني* تمر العلاقات المغربية الإسبانية بمنعطف غير سليم بالمرة، نتيجة أخطاء الدبلوماسية الإسبانية بعدم مراعاتها للأصول والأعراف الدبلوماسية وحسن الجوار ومراعاة المصالح الأساسية المشتركة باستقبالها لزعيم ميليشيات بوليساريو، وهو سلوك ينم عن تهور كبير واستخفاف غير مقبول، كما يعتبر عملا عدائيا ضد المغرب، اقتضى نظر الدبلوماسية المغربية بكلأكمل القراءة »
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