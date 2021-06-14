مقالات الرأي
صديقتي ”الهاي”
هاته صدفة ذات رحلة عمل إلى باريس. امرأة في سن والدتي لكنها تبدو شابة في الثلاثين. جميلة وأنيقة جدا و”هاي”. كل تفاصيل حركاتها مرتبة ووديعة. ..”تحكي” لبناني ..ابتسامتها لطيفة ووجهها بشوش مشرق، تحب المرح والحياة… تشرب النبيذ المعتق وتختاره بعناية فائقة، تنصت بأنفها جيدا إلى رائحته قبل أن ترشف الكأسأكمل القراءة »
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