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مواد مسرطنة تطيح بملياردير المطاحن

منذ 38 ثانية
يستعمل مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف والملف سيفضح أسماء وازنة من رجال الأعمال والمنتخبين أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، بعد منتصف ليلة الجمعة الماضي، بوضع رجل الأعمال المعروف “بملك المطاحن بالمغرب”، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بوادي زم، إثر متابعته بجنح التزوير واستعماله، واستعمالأكمل القراءة »


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منذ 38 ثانية
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