الصباح الفني
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عداء يخوض تحدي الجري إلى الخلف اكتشف الكوبي ويلفريدو دياز لعبة الجري إلى الخلف أو “ريترو رانيننج” قبل 32 عاما في مجلة روسية. ويتوجه دياز إلى إيطاليا هذا الأسبوع للمشاركة في نصف ماراثون في الجبال. وقال دياز خلال حصة تدريب على ملعب مدرسة في غرب هافانا، حيث كان عدد منأكمل القراءة »
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