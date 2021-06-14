الرياضة
الوداد والرجاء مهددان بالحرمان من “دونور”
إغلاقه من أجل الترميم قبل النهائي الإفريقي والزاولي مرشح لاحتضان مباريات الفريقين بات الوداد والرجاء، مهددين بالحرمان من ملعب محمد الخامس، خلال الجولات الأخيرة من البطولة، بسبب إغلاقه من أجل الصيانة، استعدادا لاحتضان نهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وتنتظر جامعة كرة القدم، تحديد موعد النهائي من قبل الكنفدرالية الإفريقية، للحسم فيأكمل القراءة »
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