الصباح الفني
زينون: مواقع التواصل قلبت المعايير
تعدين من الأصوات الطربية المميزة، لكن هل قدر أصحاب هذه النوعية من الأصوات أن يغنوا لغيرهم فقط؟ ربما هذا قفص وضعنا فيه الإعلام، رغم أن الكثير من هذه الأصوات لها إنتاجاتها الغنائية الخاصة، لكن طريقة تعامل وسائل الإعلام خاصة المرئية والمسموعة مع هؤلاء الفنانين، تفرض عليهم تجاهل أعمالهم الخاصة، والاكتفاءأكمل القراءة »
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