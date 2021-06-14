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حوادث

مسؤول بوزارة الفلاحة أمام قاضي التحقيق

منذ دقيقة واحدة
خضع للبحث من قبل الفرقة الوطنية في قضية سطو على 50 هكتارا بابن سليمان ورطت عملية سطو على 50 هكتارا بابن سليمان، مسؤولا كبيرا بوزارة الفلاحة، يشغل مهمة حساسة بمديرية الفلاحة بالمدينة، بعد أن تطاول على اختصاص وزارة الداخلية، ومكن المتهم الرئيسي في القضية من وثائق إدارية استغلها في رفعأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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