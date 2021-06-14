حوادث
مسؤول بوزارة الفلاحة أمام قاضي التحقيق
خضع للبحث من قبل الفرقة الوطنية في قضية سطو على 50 هكتارا بابن سليمان ورطت عملية سطو على 50 هكتارا بابن سليمان، مسؤولا كبيرا بوزارة الفلاحة، يشغل مهمة حساسة بمديرية الفلاحة بالمدينة، بعد أن تطاول على اختصاص وزارة الداخلية، ومكن المتهم الرئيسي في القضية من وثائق إدارية استغلها في رفعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا