الصباح الفني
“كريزي” يعتذر لجمهوره
اعتذر مغني الراب المغربي “ميستر كريزي” لجمهوره وللفتاة التي ظهرت معه في صورة إباحية، بعد أن ظهر أخيرا، فيديو جديد عبر حسابه على إنستغرام، وضح من خلاله كيف تم نشر تلك الصورة. وقال “كريزي” إنه نشر الصورة عن طريق “الخطأ”، ولكنه سرعان ما قام بحذفها، بعد أن انتبه إلى ذلك.أكمل القراءة »
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