حوادث
“البيدوفيليا” تطيح بفرنسي
المتهم ضبط في حالة تلبس بالتحرش بطفلة وأبحاث لكشف باقي ضحاياه انتهت مغامرة سائح فرنسي يبلغ من العمر ستين سنة، أخيرا، بالاعتقال والمساءلة القضائية بعد أن وجد نفسه مقتادا من قبل أمن مراكش بتهمة “البيدوفيليا” والتحرش الجنسي بطفلة. وحسب مصادر “الصباح”، وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حدا لممارساتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا