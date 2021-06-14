الأولى
اليعقوبي يوبخ عمال الجهة
فتح محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، من جديد ملف تأخر عمال الجهة نفسها، في القضاء على دور الصفيح، أو على الأقل التقليل من حجمها، تماما كما هو الحال بعمالة تمارة التي يقودها يوسف ضريس. ولم يتحرك ملف دور الصفيح بتمارة منذ قدوم العامل نفسه، إلى تمارة والصخيرات، وهوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا