الرياضة
مدكور على “الكواد”
اختار عبد الإله مدكور، لاعب الرجاء الرياضي، الرمال من أجل قضاء وقت فراغه، بعيدا عن ضغط التداريب والمباريات. وانتشرت صورة لمدكور في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو على متن دراجة نارية من الحجم الكبير (الكواد)، إذ لقيت متابعة كبيرة من قبل محبيه، وجماهير الرجاء الرياضي. وبات مدكور من اللاعبين المهمين بالفريقأكمل القراءة »
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