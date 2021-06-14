وطنية
الخضر يبحث عن مجموعة نيابية
حسم بنسبة 90 في المائة في أسماء مرشحيه ويسعى إلى محو صورته الباهتة حسم حزب “الخضر المغربي”، الذي يرأسه الدكتور محمد فارس، في لائحة مرشحيه للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، بنسبة 90 في المائة، ساعيا إلى تحقيق نصر انتخابي، لتجاوز الظهور الباهت المسجل في التجربة السابقة. ويراهن الحزب، على تشكيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا