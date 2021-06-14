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وطنية

الخضر يبحث عن مجموعة نيابية

منذ دقيقة واحدة
حسم بنسبة 90 في المائة في أسماء مرشحيه ويسعى إلى محو صورته الباهتة حسم حزب “الخضر المغربي”، الذي يرأسه الدكتور محمد فارس، في لائحة مرشحيه للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، بنسبة 90 في المائة، ساعيا إلى تحقيق نصر انتخابي، لتجاوز الظهور الباهت المسجل في التجربة السابقة. ويراهن الحزب، على تشكيلأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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