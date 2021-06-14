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وطنية

القبايل ترجم تبون

منذ 55 ثانية
(FILES) In this file photo taken on December 19, 2019 Algerian President-elect Abdelmadjid Tebboune sits during the formal swearing-in ceremony in the capital Algiers. - A month after Algerian President Abdelmadjid Tebboune was hospitalised in Germany and tested positive for coronavirus, uncertainty about his health is fuelling questions about the country's leadership. Tebboune, who is 75 and a heavy smoker, was admitted to hospital in Germany on October 28 to undergo "in-depth medical examinations", according to the presidency. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)
مقاطعة سكان منطقة بجاية وتيزي وزو للانتخابات التشريعية تسقط شرعية نظام العسكر فيها أخرجت الانتخابات التشريعية منطقة القبايل من تمثيلة البرلمان الجزائري، إذ أصر سكان بجاية وتيزي وزو وباقي المدن القبايلية على استكمال ما بدؤوه في الانتخابات الرئاسية دجنبر الماضي، عندما قاطعوا مكاتب التصويت وهاجموا قوات الأمن المكلفة بحراستها وأكمل القراءة »


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