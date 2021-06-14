وطنية
القبايل ترجم تبون
مقاطعة سكان منطقة بجاية وتيزي وزو للانتخابات التشريعية تسقط شرعية نظام العسكر فيها أخرجت الانتخابات التشريعية منطقة القبايل من تمثيلة البرلمان الجزائري، إذ أصر سكان بجاية وتيزي وزو وباقي المدن القبايلية على استكمال ما بدؤوه في الانتخابات الرئاسية دجنبر الماضي، عندما قاطعوا مكاتب التصويت وهاجموا قوات الأمن المكلفة بحراستها وأكمل القراءة »
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