الرياضة
مباراة خيرية لـ “مانيكس” بالحسيمة
احتشدت مجموعة من الفعاليات الرياضية، نهاية الأسبوع الماضي، بالمركب «السوسيورياضي» بمنطقة ميراضور بالحسيمة، لحضور المباراة الخيرية التي نظمها النادي الرياضي الحسيمي لكرة القدم، أحد أندية القسم الجهوي الثاني، التابع لعصبة الشرق، بتعاون ومساهمة مجموعة من الفعاليات الرياضية بالحسيمة، لفائدة عضو المكتب المسير للفريق وأحد الفاعلين الرياضيين بالحسيمة عبد الصادق أبوأكمل القراءة »
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