حوادث
محاكمة مدير مدرسة بصفرو
حجزت المحكمة الابتدائية بصفرو، للتأمل ملفا يتابع فيه مدير مدرسة ابتدائية ابتز مربية في التعليم الأولي، بعد مناقشته في أول جلسة يعرض فيها أمامها بعد يوم واحد من إدراجه وإيداعه السجن المحلي، وحددت زوال الخميس المقبل، تاريخا للنطق بالحكم. ويتابع مدير مجموعة مدرسية برأس تبودة ضاحية الإقليم، بجنح “استغلال النفوذأكمل القراءة »
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