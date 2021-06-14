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صفقة بالملايين تحرج وزارة السياحة

منذ 54 ثانية
مهنيون طالبوا بفتح تحقيق في شبهة تلاعبات تنظيم أكبر تجمع عالمي للقطاع في مراكش فجر تنظيم المغرب الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة بمراكش، ما اعتبره مهنيون في القطاع السياحي “فضيحة” تمثلت في خروقات طالت صفقة الإشراف على تنظيم التظاهرة العالمية ومنحها لشركة بميزانية مرتفعة على الميزانية المحددة منأكمل القراءة »


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منذ 54 ثانية
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