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الملك ينهي محنة العبور
الخطوط الملكية تعتمد أسعارا غير مسبوقة وتفضيلية بالنسبة إلى الأسر أصدر الملك تعليماته الرافضة لإعمال منطق المضاربة التجارية في رحلات عبور مغاربة المهجر، مشددا على مختلف العاملين في مجال النقل الدولي جوا وبحرا بالتعامل مع عودة المهاجرين بعقلية المرفق العام، دون تعامل بعقلية البحث عن الربح. وأعلن بلاغ للديوان الملكي،أكمل القراءة »
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