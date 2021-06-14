حوادث
التحقيق في حريق سوق بزاكورة
الحادث تسبب في خسائر مالية كبيرة همت أزيد من 900 دكان باشرت المصالح الأمنية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الحريق الذي شهده السوق النصف الأسبوعي بزاكورة، لتحديد ظروف الواقعة التي أحدثت خسائر مالية كبيرة. وحسب مصادر “الصباح”، يأتي التحقيق القضائي، بعد أن شب حريق الأربعاء الماضيأكمل القراءة »
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