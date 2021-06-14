وطنية
“بيع وشرا” انتخابي في باحات الاستراحة
اجتماعات سرية بفضاءات ومطاعم واستراحات طرق سطات وبرشيد ومديونة والنواصر كشفت أرقام سيارات مرقمة بلوحات (ج) و(إم. روج) سريــة اجتماعات تجري في مطاعم ومقاه واستراحات الطريق السيار العابر لجهة البيضاء- سطات، إذ رصدت “الصباح” اجتماعات في أراض محايدة لمنتخبين حاليين ومرشحين محتملين. وكشفت مصادر “الصبـاح” أن اقتراب استحقاقات الغرف والانتخاباتأكمل القراءة »
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