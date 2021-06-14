وطنية
شباط يتمرد على قيادة الاستقلال
منح تزكيات وواصل لقاءاته الجماهيرية متجاهلا قرار حل فروع الحزب بفاس لم يكترث حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، لقرار لجنته التنفيذية حل كل فروعه وتنظيماته بفاس. وواصل تمرده ولقاءاته الجماهيرية مع السكان، متحاشيا التفاعل سلبا أو إيجابا مع قرار اعتبر «صفعة» له لقطع الطريق أمامه ووقف أي محاولةأكمل القراءة »
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