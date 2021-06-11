عدد الملقحين بالكامل بالمملكة يتجاوز عتبة السبعة ملايين

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعية ، أن 7 ملايين و47 ألف و704 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين و362 ألف شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، من جهة أخرى ، أنه تم تسجيل 400 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و324 حالة شفاء و10 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 523 ألف و165 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 510 آلاف و623 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة.

أما العدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9202 حالة بعد تسجيل 6 جالات وفاة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتين بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة في كل من جهة سوس-ماسة وجهة فاس-مكناس.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (183)، والرباط-سلا-القنيطرة (64)، ومراكش آسفي (46)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (44)، والداخلة وادي الذهب (18)، وسوس-ماسة (16)، وفاس-مكناس (10)، والعوزن-الساقية الحمراء (8)، والشرق (3)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، ودرعة-تافيلالت (3)، وكلميم-واد النون (2).

أما بخصوص الحالات النشطة، فقد بلغت 3340 حالة، في حين بلغت الحالات الخطيرة أو الحرجة 207 من بينها 6 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و101 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء الأسرة فبلغ 5، 6 في المائة.