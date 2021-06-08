أســــــرة
أساليب تساعد على التخلص من الجوع
المختصون في التغذية يقدمون نصائح للتحكم فيه يؤكد المختصون في التغذية أن الجوع يتأثر بثلاثة هرمونات، “الأنسولين” و”الغريلين” و”اللبتين”، موضحين أنه عندما لا يأكل الشخص لأكثر من 3 أو 4 ساعات، ينخفض مستوى الأنسولين، لأنه لا يوجد طعام لتحمله إلى الخلايا. وعن شعور بعض الأشخاص بالجوع المستمر يوضح المختصون فيأكمل القراءة »
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