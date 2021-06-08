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وطنية

الأحرار على الحدود

منذ 24 ثانية
جولة الإعلان عن التوجهات الكبرى للبرنامج تكشف تفاصيل إجراءات جديدة في طنجة ووجدة قدم التجمع الوطني للأحرار توجهاته الرئيسية حول تطوير الاقتصاد والتعليم والإدارة في المحطتين الثالثة والرابعة للجولة الوطنية للإعلان عن التوجهات الكبرى لبرنامج «الحمامة». وأعلن الحزب في طنجة تفاصيل خمسة إجراءات لتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم «صنعأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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