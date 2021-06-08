البيضاء سطات.. أزيد من 110 آلاف مترشحا يجتازون الباكالوريا

توجه 110022 مترشحا ومترشحة صباح اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الامتحان، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، لاجتياز الاختبار الوطني الموحد للباكالوريا (دورة يونيو 2021).

وتجري اختبارات هذا الامتحان الوطني الموحد أيام 08-09 و10 يونيو 2021، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني ، ويومي 11-12 يونيو 2021 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل ممدرسين وأحرارا.

ويتوزع العدد الإجمالي للمترشحين والمترشحات على 75992 من المتمدرسين بنسبة 69,07 بالمائة (56% عمومي و47% خصوصي)، نسبة الإناث منهم ناهزت 49.06 %.

ويجتاز هؤلاء المترشحون والمترشحات هذا الامتحان الوطني، على مستوى 16 مديرية إقليمية لوزارة التربية الوطنية بـ 414 مركزا، منها 11 قاعة رياضية، و403 مؤسسة تعليمية تضم 10000 حجرة لإجراء الامتحان. وحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، فقد تم حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، وتعبئة 23000 أستاذة وأستاذا مكلفين بالحراسة، إضافة إلى 7065 مكلفا بعملية التصحيح، فضلا عن تخصيص 76 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية بالجهة، و5 مراكز للامتحان بالمؤسسات السجنية. كما تم اعتماد وتعبئة جميع الموارد المالية والبشرية الضرورية واللوجيستيكية ذات الصلة.

وتم، أيضا، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح، وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، والفضاءات الخاصة بتخزينها وتأمينها.

من بين الإجراءات المتخذة كذلك وفق المصدر ذاته، التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد الجسدي، مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات، وإلزامهم وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال في ما بينهم.