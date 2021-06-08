إطلاق دليل حول “الاستعمالات الصحية للحوم المحولة”

أطلقت الجمعية الوطنية لتحويل اللحوم الحلال بالمغرب، أمس الاثنين بالبيضاء، دليل “الاستعمالات الصحية الجيدة” المتعلق بقطاع صناعة اللحوم المحولة “شاركوتري”، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من يونيو كل سنة.

ويهدف هذا الدليل، الذي أعده مهنيون من قطاع تحويل اللحوم الحلال، وتم اعتماده من قبل السلطات المختصة، إلى دعم مجموع محولي اللحوم، وتميكنهم من المعلومات الضرورية ذات الصلة بالأمن والسلامة الصحية للأغذية، والاستجابة للمقتضيات المنظمة للقطاع، وكذا انتظارات المستهلكين.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجمعية أحمد الداودي أن ضمان سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين السلطات المختصة والمنتجين والمستهلكين، مضيفا أن هذا الدليل، الذي سيمكن من الاستجابة لمتطلبات الشروط الصحية للمنتجات الغذائية، يعد وثيقة مرجعية لمجموع المهنيين بالقطاع.

وأكد الداودي أنه “منذ تأسيس الجمعية سنة 2013 ونحن نفتخر بعلاقتنا القوية مع جميع شركائنا في القطاع، من أجل وفائهم والتزامهم بمعايير السلامة الصحية، وذلك في إطار القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

ومن جهتها، أبرزت ممثلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (مديرية مراقبة المنتجات الغذائية) خديجة الغزال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، أن هذا الدليل يشكل آلية مرجعية للمصنعين والمهنيين، وسيمكن من مواكبتهم لتحسين تطبيق نظام الرقابة الذاتية وفقا للآليات التي وضعها المكتب، ومنها القانون الخاص بسلامة المنتجات الغذائية.

وقالت إن الدليل سيضطلع بدور محوري في تأمين السلامة الصحية لمنتجات اللحوم المحولة، وتوفير منتجات “آمنة وصحية” بالسوق المغربية من اللحوم المحولة، بحيث لا تشكل أي تهديد لصحة المستهلك.

وشكل إطلاق هذا الدليل مناسبة لتقديم وشرح أهم مضامينه، وكيفية العمل به والتقيد بما جاء فيه من نصائح وإرشادات، وعرض الممارسات الفضلى في هذا المجال، علاوة على تعبئة المهنيين وتحسيسهم بأهمية تحديد وتدبير المخاطر في هذا القطاع.