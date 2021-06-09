fbpx
أســــــرة

هكذا توضع الأسقف الخشبية

منذ 49 ثانية
تعتبر الأسقف الخشبية من بين أحدث صيحات الموضة في مجال الديكور، والتي تكون عبارة عن عوارض توضع إلى جانب بعضها، مع إمكانية تثبيت وسائل الإضاءة عليها. ومن أفكار الديكور المعاصرة، حسب المختصين في المجال، والمتعلقة بالأسقف الخشبية، أن يتم تصميم صندوق ينخفض عن السقف الأساسي بنحو بسيط، مع تزويده بالإنارةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 49 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى