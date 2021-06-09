أســــــرة
هكذا توضع الأسقف الخشبية
تعتبر الأسقف الخشبية من بين أحدث صيحات الموضة في مجال الديكور، والتي تكون عبارة عن عوارض توضع إلى جانب بعضها، مع إمكانية تثبيت وسائل الإضاءة عليها. ومن أفكار الديكور المعاصرة، حسب المختصين في المجال، والمتعلقة بالأسقف الخشبية، أن يتم تصميم صندوق ينخفض عن السقف الأساسي بنحو بسيط، مع تزويده بالإنارةأكمل القراءة »
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