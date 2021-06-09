الأولى
تحقيقات “حرمو” في “موانئ” المخدرات
كشف مصدر مطلع أن القيادة العليا للدرك الملكي تجري تحقيقات وصفتها ب”السرية” حول علاقات بعض المنتسبين إلى الجهاز بشبكات المخدرات ب”موانئ” تسيطر عليها، وجعلتها نقط انطلاق زوارقها السريعة. وأوضح المصدر نفسه أن توصل المسؤولين بتقارير حول علاقات مشبوهة لدركيين مع أشخاص يتزعمون شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وتعدد عمليات التهريب فيأكمل القراءة »
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