الأولى
تحت الدف
تفجرت فضائح داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تهم بالأساس “ريع” رخص تصنيف المقاولات ومكاتب الدراسات، حسب التخصصات، والطرق الملتوية وغير الشفافة التي يتم استخدامها من أجل تأهيل مقاولات وإقصاء أخرى. ووضعت الوزارة نفسها، منذ مدة، نظاما لتصنيف المقاولات ومكاتب الدراسات حسب التخصصات، وتحول النظام نفسه، بعد مدة، إلى كابوس للمقاولات،أكمل القراءة »
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