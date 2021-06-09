الصباح الفني
المريني: عانيت من “ديناصورات السينما”
تستعد لإطلاق فيلمك السينمائي “جبل موسى” وهو خامس تجربة سينمائية لك. ما سر هذه “الانتعاشة” السينمائية لديك؟ ربما يكون الأمر متعلقا بالصحوة التي يعيشها قطاع السينما في المغرب خلال السنوات الأخيرة خاصة من حيث الكم والكيف وتغير نظرة الدولة إلى الفعل الثقافي والإبداعي والفني، رغم أنني بدأت مساري مبكرا منذأكمل القراءة »
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