الرياضة
رائحة النصب في نزاع الدفاع ومدرب أورغوياني
«فيفا» يحسم ملف ريكي ويهدد فيتا بالحرمان من الانتدابات كسب الدفاع الحسني الجديدي نزاعه مع المدرب الأورغوياني طادو فيتش، الذي زعم تعاقده مع الفريق في 2017، وطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايير سنتيم عن الضرر، الذي لحقه. ورفع سيزار شكواه لغرفة النزاعات ب “فيفا”، مدعيا أن الفريق الجديدي فسخ العقد منأكمل القراءة »
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