خاص
سوق أسبوعي للتطعيم بالبيضاء
اكتظاظ واستعمال الخيم ومكبرات الصوت والمنتظرون يستمتعون ب”الشيخات” ما الذي يجمع سوقا أسبوعيا ومركزا للتلقيح؟ لا شيء إطلاقا، لكن حدثت “معجزة” جعلت الفضاءين متشابهين إلى حد التطابق في الأجواء والطقوس، والاكتظاظ والضجيج، والمشاهد الساخرة… فقط تكفي زيارة مركز التلقيح بحي “فرح السلام” بالبيضاء لاكتشاف عبقرية مسؤولين في استباق الإقبال الكبير،أكمل القراءة »
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