الصباح السياسي
أكاديمية السياسة
ثلاثة محاور للتكوين تهم مجالس الجهات والانتخابات التشريعية والجماعات المحلية أعلن التجمع الوطني للأحرار مستهل الأسبوع الماضي عن إنشاء أكاديمية الحزب بواسطة بوابة إلكترونية موجهة لقواعده، سيستفيد منها في مرحلة أولى المرشحون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم الكشف عنها خلال ندوة صحافية نظمت بمقر الحزب بالرباط، من قبل عزيز أخنوش،أكمل القراءة »
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