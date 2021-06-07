الصباح السياسي
برامج الجيل الجديد
التجمع الوطني للأحرار يسبق الأحزاب بمعطيات تعتمد على دراسات سوسيولوجية وضع حزب ” الحمامة” برنامج، ” المعقول” بشكل استباقي ودقيق، بناء على دراسة سوسيولوجية، وعمل ميداني لضبط حاجيات وانتظارات ملايين المواطنين في 100 مدينة بعيدا عن السياسة الشعبوية، التي يتقنها محترفو السياسة لأجل ربح مقاعد انتخابية بأي وسيلة كانت، دونأكمل القراءة »
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