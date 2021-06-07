الصباح السياسي
الثقة منار المسار
نموذح التجمع الوطني للأحرار دق آخر مسمار في نعش الديماغوجيا وبرامج حبر على ورق وضع التجمع الوطني للأحرار أجوبته عن سؤال النموذج التنموي قبل صدور تقرير شكيب بنموسى، وذلك بإصدار كتاب أبيض تحت عنوان «مسار الثقة… مساهمة في بناء تنموي جديد»، يجمع بين دفتيه تفاصيل العرض السياسي، وتشخيصا شاملا للواقع،أكمل القراءة »
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