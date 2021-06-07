افتتاحية
“ها وذني منكم”
الكرة الآن في ملعب المواطنين، فإما أن نتحلى بالمسؤولية ونلتزم بقواعد السلامة والوقاية والتباعد وارتداء الكمامة في الفضاءات العمومية (على الأقل)، أو نتوقع كارثة محتملة، تماما كما وقع في الصيف الماضي. فلا شيء يدل علميا على أن “كوفيد 19” حمل حقائبه وبدأ يستعد إلى المغادرة إلى غير رجعة. فكل احتمالاتأكمل القراءة »
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