مجتمع
عين الذئاب… العودة بالتدرج
الركود لا يزال السمة الطاغية وبيضاويون يحيون معه الصلة في الأيام الأولى من قرار الحكومة في وقت كان من الصعب أن يجد الشخص مكانا له في شاطئ عين الذئاب، أو داخل وسيلة للنقل العمومي المؤدية إليه، ساهمت أشهر عديدة من إغلاقه في هجره من قبل المواطنين، فرغم سماح السلطات الحكوميةأكمل القراءة »
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