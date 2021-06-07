الصباح السياسي
الولوج إلى العلاج أولوية
تخصيص طبيب لكل 300 أسرة وتعميم الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي كشف عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن برنامج الحزب في الفترة المقبلة، في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن مضاعفة الميزانية المتعلقة بالصحة العمومية، وجعل طبيب الأسرة بداية مسار الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الفحوصات المجانية لمراقبة الحمل والمواليد الجدد، والتكفل المباشر بالاستشارةأكمل القراءة »
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