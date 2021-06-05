الصباح الفني
“تريو” لمجرد وريدوان والرباعي قريبا
اللمسات الأخيرة توضع على العمل الثلاثي باللغتين العربية والإنجليزية بدأ العد العكسي للإفراج عن “تريو” يجمع الفنان التونسي صابر الرباعي وسعد لمجرد و”ريدوان”. وينتظر أن يطرح الثلاثي الأغنية التي تجمعهم خلال الأيام المقبلة، وذلك حسب ما أعلنوا عنه في تدوينات نشرت على صفحاتهم الرسمية على “إنستغرام”. ونشر الرباعي صورة تجمعهأكمل القراءة »
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