الرياضة
خاليلوزيتش يبعد ماسينا عن مباراة غانا
قرر إراحته بسبب الإصابة وطاقم تحكيم سنغالي للمواجهة قرر وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، عدم الاعتماد على آدم ماسينا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، في المباراة الإعدادية أمام غانا، الثلاثاء المقبل، بملعب مولاي عبد الله، انطلاقا من الثامنة. وأكد تقرير سعيد زكيني، طبيب المنتخب الوطني، أن اللاعب يعاني إصابة في الفخذ، وبالتالي تقررأكمل القراءة »
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