حوادث
النصـب علـى مطاحـن فـي ملاييـر
متهمون تسلموا منها منتوجات لبيعها وسلموها شيكات دون مؤونة لمبحوث عنه عملية نصب محكمة تعرضت لها العديد من شركات المطاحن بعدة مدن، من قبل شخص يدعي أنه وسيط تجاري ومسيرة شركة للتوزيع وزوجها، ما تسبب لها في خسائر مالية قدرت بالملايير. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمين يعقدون اتفاقا مع الشركاتأكمل القراءة »
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