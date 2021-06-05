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تهريب المخدرات يطيح بأمنيين وجمركيين

منذ 37 ثانية
إحالـة 17 متهمـا على النيابـة العامـة بعد أن فضحتهم كاميرات المراقبة والفرقة الوطنية كشفت تورطهم في تسهيل مرور أطنان من الشيرا أطاحت التحقيقات، التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول ما يعرف بقضية “مخدرات باب سبتة”، بمجموعة من الجمركيين والأمنيين، بعد أن تبين تواطؤهم مع شبكات دولية لتهريب المخدرات.أكمل القراءة »


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منذ 37 ثانية
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