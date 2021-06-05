الرياضة
الرجاء يتشبث بالصدارة
احتجاجات على التحكيم والفريق أوقف صحوة السريع رغم غياب دولييه حافظ الرجاء الرياضي على صدارة ترتيب بطولة القسم الأول، عقب عودته بالفوز الخامس من خارج الميدان، على سريع وادي زم، بهدفين لصفر، خلال المباراة التي أقيمت أول أمس (الخميس)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب مؤجل الدورة 17. وحقق الرجاء فوزه الرابعأكمل القراءة »
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