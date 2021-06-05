الصباح الفني
البوريقي يغني لمرضى السرطان
قدم، أخيرا، الفنان مراد البوريقي عملا غنائيا لفائدة مرضى السرطان، وذلك بتعاون مع الجمعية المغربية لمرضى السرطان بآسفي، التي عرضت فيديو كليب له خلال لقاء بهدف تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من المرضى. والعمل الغنائي الجديد لمراد البوريقي من إنتاج الجمعية المغربية لمرضى السرطان ومن كلمات خديجة الطالبي وألحانأكمل القراءة »
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