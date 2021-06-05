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“ياه ع الزمن” جديد وسوف طرح، أخيرا، الفنان جورج وسوف أغنيته الجديدة ” ياه ع الزمن”، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة لبوستر لها للترويج لها. والأغنية من إنتاج “لايف ستايل” ومن كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري والفيديو كليب من إخراج فادي حداد. وكانأكمل القراءة »
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