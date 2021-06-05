وطنية
دعم الغاز في مهب الحماية الاجتماعية
تخصيص الموارد المتوفرة لتمويل تعميم التأمين الإجباري على المرض تدرس لجنة مشكلة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية المعنية سيناريوهات الرفع التدريجي للدعم المخصص لغاز البوتان، الذي أصبح، بعد إلغاء الدعم على المحروقات، يلتهم القسط الأكبر من الاعتمادات المخصصة لتثبيت أسعار بعض المواد ذات الاستعمال الواسع، إذ يستنزفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل