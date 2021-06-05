الرياضة
الكوكب يقيل مدربة الإناث
أقال مسؤولو الكوكب المراكشي لكرة القدم، أسماء أيت الطالب، مدربة الفريق النسوي، من مهامها، حسب بلاغ صادر عن إدارة الفريق، في منتصف ليلة أول أمس (الأربعاء). وجاء في البلاغ، “أن القرار اتخذ بإجماع أعضاء المكتب المديري للفريق، بعد اجتماع عاجل للبت في تصرفات المدربة التي أضرت بمصلحة الفريق، وأخلت بسيره العام،أكمل القراءة »
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