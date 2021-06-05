حوادث
تسجيلات تفضح نصابا بأسماء قضاة
أوهم ضحاياه بعلاقاته النافذة مع مسؤولين والتوسط للإفراج عن متهمين أحال المركز الترابي للدرك الملكي تمارة الشاطئ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أخيرا، نصابا ينتحل صفة ينظمها القانون، بعدما تدخل في ملف قضائي عبر مرحلتين، مستفيدا من أموال عبر دفعتين رشوة، إذ أوهم الضحية الأولى أنه تدخل لفائدتهاأكمل القراءة »
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